موقع «أحداث اليوم» يقدم أهم الأحداث المصري والعربية

انطلق موقع « أحداث اليوم » في عام 2016 ، حيث نشأ كموقع أخباري مصري ليقدم أهم الأخبار الخدمية والافتصادية والتعليمية، واتخذ من النهج الإخباري مساراً له، وقد أعتمد الموقع على فكرة المشاركة في الأرباح بديلا عن التعيين النمطي للمحررين، وبدأ أن يتبع سياسة صارمة للتأكد من مصداقية الأخبار وحيادية التوجه، ويقدم الموقع خدمات إعلامية مهنية متعددة ، وفق معايير الموضوعية والحيادية، الصحفية وملتزم بالقانون وميثاق الشرف الصحافي في مصر ويسعى ليكون مصدراً معتمداً لوسائل الإعلام المختلفة في الشأن المحلي والأحداث المصرية والعربية والدولية.

يهدف موقع " احداث اليوم "إلي متابعة الأخبار لحظة بلحظة وطرح الأخبار بحيادية تامة تخدم مصر والشرق الأوسط ، ونشر الأخبار التي تهم الباحث العربي، لنشر الفكر والثقافة بين العرب.

يهتم “ أحداث اليوم ” بالتخصصات " الرياضية و التعليم " بالإضافة إلى تغطية الأحداث الفنية وآخر مستجدات الاقتصاد على مستوى العالم مع طرح مقالات وأخبار متنوعة في مجالات عديدة.

كما سنفرد على جنبات صفحاتنا حالة مختلفة من التميز والتفرد، تتناغم مع أعلام مسؤول طموح لأننا أردنا "أحداث اليوم" منبراً للحق والحقيقية، في ظل الآفاق والرؤى النهضوية الكبيرة التي تتجسد في القيادة الهاشمية المباركة.

يدرس القائمون على الموقع إضافة العديد من الأقسام والتصنيفات الهامة في المستقبل، بهدف تغطية احتياجات القراء وإرساء دور الموقع الإعلامي الذي يتمركز في خدمة الأهداف التنموية للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات. وتتمثل الخطة التوعوية في رصد اتجاهات الرأي العام من خلال السماح للقراء بطرح استفساراتهم وآرائهم في الموضوعات المختلفة، والتي تتم دراستها من قبل إدارة موقع أحداث اليوم والأخذ بها للنهوض بمستوى المحتوى الرقمي المقدم وتحسين الرؤية الخاصة بالأفكار والمضامين الإعلامية.