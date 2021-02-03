موقع «أحداث اليوم» يقدم أهم الأحداث المصري والعربية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
الفجر

 انطلق موقع «أحداث اليوم» في عام 2016 ، حيث نشأ كموقع أخباري مصري ليقدم أهم الأخبار الخدمية والافتصادية والتعليمية، واتخذ من النهج الإخباري مساراً له، وقد أعتمد الموقع على فكرة المشاركة في الأرباح بديلا عن التعيين النمطي للمحررين، وبدأ أن يتبع سياسة صارمة للتأكد من مصداقية الأخبار وحيادية التوجه، ويقدم الموقع خدمات إعلامية مهنية متعددة ، وفق معايير الموضوعية والحيادية، الصحفية وملتزم بالقانون وميثاق الشرف الصحافي في مصر ويسعى ليكون مصدراً معتمداً لوسائل الإعلام المختلفة في الشأن المحلي والأحداث المصرية والعربية والدولية.

 يهدف موقع " احداث اليوم "إلي متابعة الأخبار لحظة بلحظة وطرح الأخبار بحيادية تامة تخدم مصر والشرق الأوسط ، ونشر الأخبار التي تهم الباحث العربي، لنشر الفكر والثقافة بين العرب.

يهتم “ أحداث اليوم ” بالتخصصات " الرياضية و التعليم" بالإضافة إلى تغطية الأحداث الفنية وآخر مستجدات الاقتصاد على مستوى العالم مع طرح مقالات وأخبار متنوعة في مجالات عديدة.

كما سنفرد على جنبات صفحاتنا حالة مختلفة من التميز والتفرد، تتناغم مع أعلام مسؤول طموح لأننا أردنا "أحداث اليوم" منبراً للحق والحقيقية، في ظل الآفاق والرؤى النهضوية الكبيرة التي تتجسد في القيادة الهاشمية المباركة.

يدرس القائمون على الموقع إضافة العديد من الأقسام والتصنيفات الهامة في المستقبل، بهدف تغطية احتياجات القراء وإرساء دور الموقع الإعلامي الذي يتمركز في خدمة الأهداف التنموية للنهوض بالبلاد في مختلف المجالات. وتتمثل الخطة التوعوية في رصد اتجاهات الرأي العام من خلال السماح للقراء بطرح استفساراتهم وآرائهم في الموضوعات المختلفة، والتي تتم دراستها من قبل إدارة موقع أحداث اليوم والأخذ بها للنهوض بمستوى المحتوى الرقمي المقدم وتحسين الرؤية الخاصة بالأفكار والمضامين الإعلامية.

أخبار تهمك

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ ساعتين

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 10 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 18 ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

ماريو إسكوبار حكم لقاء الأهلي والدحيل.. "جزار" بطاقات ملونة و"شحيح" في ركلات الجزاء

منذ ساعة و نصف

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريح ناري.. كومان يرد على أزمة تسريب عقد ميسي

منذ 40 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يسعى للحفاظ على نجومه من الرحيل المجاني

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

04:59 م

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

04:30 م

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

04:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع