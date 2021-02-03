تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

أشارت تقارير صحافية إلى أن تشيلسي مهتم بضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي قد يرحل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده.

وأكدت مجلة سبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين ريال مدريد وممثلي اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، لم تصل لمرحلة متقدمة كما كان يُعتقد حتى الآن، وأن المدافع مستعد للأخذ بعين الاعتبار عروضا أفضل من تلك المقدمة من "الملكي".

ولم تمض عملية تجديد عقد ألابا مع البايرن قدماً بسبب المطالب المالية للاعب ووكيل أعماله الإسرائيلي بيني زاهافي.

وكبدائل لألابا، يوجه تشيلسي أنظاره أيضاً نحو الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي يلعب حالياً لصالح أر بي لايبزغ ويسعى الفريق "البافاري" لضمه.

كما يضع "البلوز" أيضاً ضمن خياراته الألماني نيكلاس زوله الذي يدافع حالياً عن قميص البايرن. وبالنسبة لأوباميكانو، يعتبر البايرن سابقا بخطوة على تشيلسي في المفاوضات، بحسب المجلة الألمانية.

أما زوله فلديه عقد ممتد حتى 2022 مع النادي "البافاري"، إلا أن هذا الأخير منفتح على سماع عروض من أجل اللاعب حال لم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.