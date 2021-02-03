تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات

أشارت تقارير صحافية إلى أن تشيلسي مهتم بضم المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي قد يرحل عن بايرن ميونخ نهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده.

وأكدت مجلة سبورت بيلد الألمانية اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين ريال مدريد وممثلي اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، لم تصل لمرحلة متقدمة كما كان يُعتقد حتى الآن، وأن المدافع مستعد للأخذ بعين الاعتبار عروضا أفضل من تلك المقدمة من "الملكي".

ولم تمض عملية تجديد عقد ألابا مع البايرن قدماً بسبب المطالب المالية للاعب ووكيل أعماله الإسرائيلي بيني زاهافي.

 وكبدائل لألابا، يوجه تشيلسي أنظاره أيضاً نحو الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي يلعب حالياً لصالح أر بي لايبزغ ويسعى الفريق "البافاري" لضمه.

كما يضع "البلوز" أيضاً ضمن خياراته الألماني نيكلاس زوله الذي يدافع حالياً عن قميص البايرن. وبالنسبة لأوباميكانو، يعتبر البايرن سابقا بخطوة على تشيلسي في المفاوضات، بحسب المجلة الألمانية.

 أما زوله فلديه عقد ممتد حتى 2022 مع النادي "البافاري"، إلا أن هذا الأخير منفتح على سماع عروض من أجل اللاعب حال لم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده.

أخبار تهمك

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الصحف التركية تتغنى بمستوى مصطفى محمد في مباراته الأولى مع جالطة سراي

منذ أقل من ساعتين

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 6 ساعات

حازم إمام يكشف أسباب خسارة الزمالك من غزل المحلة

منذ 40 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 16 ساعة

باتريس كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": "أتمنى فوز الأهلي على الدحيل..ولما لا أعود لقيادة الفريق مرة أخرى"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:07 م

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

03:55 م

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

03:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع