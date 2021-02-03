تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الدحيل القطري، يوم غدًا الخميس، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي أمام الدحيل عبر قنوات بي إن سبورت، وكذلك على القناة المفتوحة والمجانية beIN Sports HD .

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي أمام الدحيل.

تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي يوتلسات

التردد: 11054.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات 1:

التردد: 11566.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

تردد القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11054.

معدّل استقطاب الموجة: أفقي.

معدّل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة ارسال البث: DVB-S2.

معدّل تردد الموجة: 8PSK.

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الكلمات المفتاحية

بي إن سبورتس الدحيل الاهلي والدحيل الأهلي

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