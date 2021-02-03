فضل شاكر في أول تعاون مع الشاعرة جنان بأغنية "ليه"





كلمات الأغنية



"ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك، وليه ما عادَت الأيام تِحسَب إلا برؤياك

إنت ياللي حلا هالكون كلّه بحضورك، تفداك نفسي وين ماتأخِذها (هي) وياك

جنة حلا مفنودة هي بشوفة عيونك، ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك

تعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك، ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياك

سحرني العشق اللي كحلها جفونك، دخيل انا الضحكة لا تحرمني سجاياك

افداك انا وافدى اللحظه (اللي) بجنون، تاخذني لدنيا الغزل وتغزلني بمزاياك

دخيلها الضحكه ارويني بغلا عيونك، وانسج الاحلام بلمسة حلا يمناك"





أغنية " ليه " غناء الفنان فضل شاكر، ومن كلمات شاعرة الامارات جنان وألحان زياد يوسف، فيما قام بتوزيع العمل موسيقيًا الموزع غصين سبيروس،و مكس وماسترنغ مصطفى كمال، وتم تسجيل العمل في استوديوهات نصرت البدر ماهر احمد بغداد واشراف عام اياد النقيب.





"ليه" تم أطلاقها على القناة الرسمية للشاعرة الاماراتية جنان اليوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الالكترونية.



أطلق الفنان فضل شاكر، عمل غنائي جديد يحمل اسم "ليه"، معلنا من خلال هذا العمل ان العام 2021 سيشهد اطلاق ألوانًا غنائية متعددة، ليبرز العمل الجديد القيم الوجدانية وإظهار الألم ووصف المكابدة والفراق ومناجاةٌ الحبيب بأجمل صور العشق التي تحملها قصيدة الشاعرة جنان.