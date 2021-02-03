تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعى نادي الزمالك ومسؤولو القلعة البيضاء فى الحفاظ على النجم التونسي ولاعب الوسط فرجاني ساسي خلال الموسم القادم وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.


ويطمح مسؤولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي للبقاء فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة للمنافسة على البطولات الموسم القادم، والتوصل لاتفاق على العقد الجديد.


وكان الزمالك خسر أمام غزل المحلة أمس ضمن مباريات الجولة ال 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين لهدف، وكان النجم التونسي فرجاني ساسي سجل هدف برأسية رائعة وتلقي البطاقة الحمراء فى أخر الدقائق.


ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة القادمة.

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