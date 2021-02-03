الصحف التركية تتغنى بمستوى مصطفى محمد في مباراته الأولى مع جالطة سراي





أشادت الصحف التركية بالمستوى المميز الذي قدمه الدولي المصري مصطفى محمد لاعب جالطة سراي الجديد حيث قص شريط أهدافه مع الفريق في ثلاثية إسطنبول باشاك شهير يوم أمس الثلاثاء.





وقالت صحيفة فاناتيك التركية أن مصطفى محمد نجح بشدة في جلب الأنظار إليه بعد المستوى المميز الذي قدمه بالإضافة إلى ركلة الجزاء التي نجح في تحويلها لهدف ثالث لفريقه وبالطبع ستعطي له المزيد من الثقة مستقبلاً.





في الوقت الذي قالت فيه قناة أي سبور أن هدف اللاعب مع فريقه قادر على أن يكون دفعة معنوية كبيرة له وهو ما يعمل عليه فاتح تريم المدير الفني للفريق والذي يسعى لأن يكون مصطفى محمد المهاجم الأساسي للفريق.