مقتل 4 جنود تونسيين في انفجار لغم بمنطقة جبل مغيلة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:06 م
قوات تونسية
قوات تونسية
وكالات

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود، في انفجار لغم بمنطقة جبل مغيلة الواقعة بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق، بانقلاب حافلة سياحية في شمال غربي البلاد، أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 21 آخرين.

 

وانقلبت الحافلة بعد انزلاقها في منحدر حاد في منطقة عين السنوسي على الطريق الرابط بين عين دراهم وعمدون، مشيرا إلى أن الحافلة كان تقل 70 شخصا، وهم من الطلبة، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية باجة، مالك ميهوب.

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تونس انفجار لغم 4 جنود تونسيين

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