أنباء عن العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي باليونان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:28 م
حطام طائرة - أرشيفية
حطام طائرة - أرشيفية
وكالات

قال مسؤولون يونانيون، إن أحد سكان منطقة زاغوري، عثروا على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير، حسبما أفادت قناة Skai، اليوم الأربعاء.

 

وقالت القناة اليونانية، إن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد.

 

وقد شاركت طائرات ومروحيات تابعة لسلاج الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، في عملية البحث عن الطائرة.

 

وقد أقلعت الطائرة من مطار في مدينة كازاني، واختفت من الرادارات بعد ظهر الأحد الماضي على بعد خمسة أميال بحرية شمال شرق من مطار مدينة يانينا، الذي كان وجهتها.

 

وشهدت المنطقة يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طائرة تدريب حطام طائرة اليونان العراق

أخبار تهمك

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

باتشيكو يعيد أحداد لمركز الجناح

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 7 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 16 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

باتريس كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": "أتمنى فوز الأهلي على الدحيل..ولما لا أعود لقيادة الفريق مرة أخرى"

منذ ساعة الا ربع

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

تعيين طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع