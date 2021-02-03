أنباء عن العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي باليونان

قال مسؤولون يونانيون، إن أحد سكان منطقة زاغوري، عثروا على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير، حسبما أفادت قناة Skai، اليوم الأربعاء.

وقالت القناة اليونانية، إن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد.

وقد شاركت طائرات ومروحيات تابعة لسلاج الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، في عملية البحث عن الطائرة.

وقد أقلعت الطائرة من مطار في مدينة كازاني، واختفت من الرادارات بعد ظهر الأحد الماضي على بعد خمسة أميال بحرية شمال شرق من مطار مدينة يانينا، الذي كان وجهتها.

وشهدت المنطقة يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة.