قرقاش: كتاب "أيام و ذكريات" إضافة لمكتبة الإمارات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
عبر الدكتور أنور قرقاش، وزير خارجية دولة الإمارات، عن سعادتة بكتاب أيام وذكريات، قائلا:" كتاب الاخ الفاضل عبدالرحمن الجروان اضافة مقدرة للمكتبة الاماراتية والسرد الوطني".

وتابع "قرقاش" خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "وشدتني بصورة خاصة ذكرياته الأولى لأيام حلوة عشناها والوقائع الدبلوماسية في مراحل التأسيس والإنطلاق".

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كتاب أيام وذكريات قرقاش الإمارات

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