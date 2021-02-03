قرقاش: كتاب "أيام و ذكريات" إضافة لمكتبة الإمارات



وتابع "قرقاش" خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "وشدتني بصورة خاصة ذكرياته الأولى لأيام حلوة عشناها والوقائع الدبلوماسية في مراحل التأسيس والإنطلاق".

عبر الدكتور أنور قرقاش، وزير خارجية دولة الإمارات، عن سعادتة بكتاب أيام وذكريات، قائلا:" كتاب الاخ الفاضل عبدالرحمن الجروان اضافة مقدرة للمكتبة الاماراتية والسرد الوطني".