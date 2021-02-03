الكرملين: رد الشرطة الروسية على الاحتجاجات المؤيدة لنافالني "مبرر"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:16 م
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات

اعتبر الكرملين، أن رد الشرطة الروسية على الاحتجاجات المؤيدة للمعارص أليكسي نافالني "مبرر"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

وقد أوقفت السلطات الروسية، مجموعة من المتظاهرين أمام المحكمة التي سيمثل فيها المعارض أليكسي نافالني، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعتقتلت السلطات الروسية، 400 شخص على الأقل أثناء تظاهرات مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني.

 

واندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، في وقت سابق، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

 

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

 

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

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روسيا المعارض الروسي الكرملين الشرطة الروسية أليكسي نافالني

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