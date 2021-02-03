الكاف يعلن موعد وحكام مباراة بيراميدز في الكونفدرالية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تفاصيل مباراة راسينج كلوب أبيدجان ونادي بيراميدز والمحدد لها يوم ١٤ فبراير الجاري في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الكاف الساعة الرابعة بتوقيت أبيدجان، السادسة بتوقيت القاهرة، لإقامة المباراة، على استاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

واختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام من نيجيريا ليدير المباراة، ويقوده الحكم كوادري أديمبي، ويعاونه صامويل بوادوتاكام، المساعد الأول، وسيليستين إيفوسا، المساعد الثاني، وجوزيف أودي، الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو، والمراقب الطبي، سيرجي سيريل من كوت ديفوار.

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