446 ألف حالة وفاة بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في أمريكا، اليوم الأربعاء، ارتفاع الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى 446 ألفاً و733 حالة، من بين إصابات مؤكدة بلغت 26 مليونا و427 ألفاً و398 حالة.

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تم تسجيل خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة 3 آلاف و673 حالة وفاة و125 ألفا و384 حالة إصابة جديدة.

وتعتبر ولاية نيويورك، الأشد تضررًا من الوباء بإجمالي 43 ألفاً و978 حالة وفاة، تليها كاليفورنيا (41 ألفاً و750 حالة) وتكساس (37 ألفاً و619).

وتصدرت كاليفورنيا، قائمة أكثر الولايات تضررا من حيث الإصابات بواقع 3 ملايين و350 ألفاً و896 حالة.