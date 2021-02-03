على غرار الأسمرات.. كل ما تريد معرفته عن المشروعات التي تنفذها الدولة في 14 محافظة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

لم تتوقف المشروعات القومية التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، لحظة، حتى في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تنفذ عدة مشروعات في 14 محافظة على غرار الأسمرات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في 14 محافظة.

١. تنفذ الدولة المصرية، عددًا من المشروعات على غرار الأسمرات في 14 محافظة.

٢. ويشرف صندوق تطوير العشوائيات، على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات وتشكيل لجان الحصر والتسكين.

٣. وينطلق تنفيذ أول المشروعات في محافظة السويس، حيث جرى صب أول خرسانة في أول مشروع.

٤. ومن المقرر أن يكون هناك 42 مشروعا في تلك المحافظات.

٥. وتسعى أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث يعمل صندوق تطوير العشوائيات في كل المحافظات.

٦. ويجرى تنفيذ 1500 وحدة في حلايب وشلاتين، وكذلك وحدات في الوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

٧. وتنفذ الدولة نحو 11 ألف وحدة سكنية في العبور والسلام، كبدائل للعشوائيات.

٨. ومن المقرر أن تخلو مصر من المناطق غير الآمنة في شهر سبتمبر 2021.

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف العشوائيات، نصب عينيه، للقضاء عليه في وقت قياسي، ونقل سكان المناطق الخطرة لمساكن آمنة، حيث تقدر بـ351 منطقة عشوائية في العاصمة المصرية، ولذلك، سيتم نقل أكثر من 800 ألف من سكان العشوائيات، في مشروعات سكنية حديثة.

وسعت الدولة المصرية، لتنفيذ مشروعات سكنية آمنة، لنقل سكان المناطق الخطرة إليهم، حيث تم تنفيذ 165 ألف و958 وحدة سكنية، وتطوير 298 منطقة خطرة، بتكلفة 41 مليار جنيه، منطقة تل العقارب، مشروع أهالينا، مشروع بشاير الخبر، مشروع الأسمرات، وجارى تنفيذ 74 ألف و927 وحدة أخرى في 59 منطقة جارى تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.

وقدرت وزارة الإسكان، خطة تطوير المناطق العشوائية بنحو 396.2 مليار جنيه، منها مناطق غير آمنة وأخرى غير مخططة وأسواق عشوائية، وتم تطوير 298 منطقة غير آمنة حتى الآن تضم 165.9 ألف وحدة سكنية، ويجرى تطوير 59 منطقة تضم 48.39 ألف وحدة سكنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدات سكنيه مشروعات سكنيه مشروع الاسمرات تطوير المحافظات تطوير العشوائيات

أخبار تهمك

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 12 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 23 ساعة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 4 ساعات

انتهاء موسم نجم ليفربول بسبب الإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ حوالي 4 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 13 ساعة

تجهيز نجم الأهلي للمشاركة في مواجهة الدحيل القطري غدًا

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ أقل من ساعتين

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بتكلفة 2 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة حول مشروع "الأسمرات 3" لنقل سكان المناطق العشوائية

الحلم أصبح حقيقة.. 7 مشروعات لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة

في عهد السيسي.. مصر خالية من العشوائيات

التفاصيل الكاملة حول مشروعي "معًا" و"المحروسة" لتطوير العشوائيات

في عهد السيسي.. القاهرة تتخلص من كابوس العشوائيات ومناطق الغلابة تتحول لقرى فندقية

"كابوس اقترب من الانتهاء".. تعرف على خطة الدولة لحل مشكلة العشوائيات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع