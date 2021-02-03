على غرار الأسمرات.. كل ما تريد معرفته عن المشروعات التي تنفذها الدولة في 14 محافظة

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لم تتوقف المشروعات القومية التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، لحظة، حتى في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تنفذ عدة مشروعات في 14 محافظة على غرار الأسمرات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في 14 محافظة.



١. تنفذ الدولة المصرية، عددًا من المشروعات على غرار الأسمرات في 14 محافظة.



٢. ويشرف صندوق تطوير العشوائيات، على التنفيذ بالمحافظات المعنية ومتابعة جودة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني، ومتابعة الصرف والتسويات وتشكيل لجان الحصر والتسكين.



٣. وينطلق تنفيذ أول المشروعات في محافظة السويس، حيث جرى صب أول خرسانة في أول مشروع.



٤. ومن المقرر أن يكون هناك 42 مشروعا في تلك المحافظات.



٥. وتسعى أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث يعمل صندوق تطوير العشوائيات في كل المحافظات.



٦. ويجرى تنفيذ 1500 وحدة في حلايب وشلاتين، وكذلك وحدات في الوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء.



٧. وتنفذ الدولة نحو 11 ألف وحدة سكنية في العبور والسلام، كبدائل للعشوائيات.



٨. ومن المقرر أن تخلو مصر من المناطق غير الآمنة في شهر سبتمبر 2021.



ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملف العشوائيات، نصب عينيه، للقضاء عليه في وقت قياسي، ونقل سكان المناطق الخطرة لمساكن آمنة، حيث تقدر بـ351 منطقة عشوائية في العاصمة المصرية، ولذلك، سيتم نقل أكثر من 800 ألف من سكان العشوائيات، في مشروعات سكنية حديثة.



وسعت الدولة المصرية، لتنفيذ مشروعات سكنية آمنة، لنقل سكان المناطق الخطرة إليهم، حيث تم تنفيذ 165 ألف و958 وحدة سكنية، وتطوير 298 منطقة خطرة، بتكلفة 41 مليار جنيه، منطقة تل العقارب، مشروع أهالينا، مشروع بشاير الخبر، مشروع الأسمرات، وجارى تنفيذ 74 ألف و927 وحدة أخرى في 59 منطقة جارى تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.



وقدرت وزارة الإسكان، خطة تطوير المناطق العشوائية بنحو 396.2 مليار جنيه، منها مناطق غير آمنة وأخرى غير مخططة وأسواق عشوائية، وتم تطوير 298 منطقة غير آمنة حتى الآن تضم 165.9 ألف وحدة سكنية، ويجرى تطوير 59 منطقة تضم 48.39 ألف وحدة سكنية.