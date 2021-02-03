"رويترز": انفجار صاروخ بولاية تكساس الأمريكية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:05 ص
انفجار صاروخ - أرشيفية
انفجار صاروخ - أرشيفية
وكالات

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بانفجار صاروخ ستارشيب الذى أنتجته شركة "سبيس إكس" خلال تجربة إطلاق بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووقع  الانفجار، بعد محاولة هبوط تسببت فى تعطل المحرك عن العمل واندلاع النيران فى صاروخ "ستارشيب إس إن 9" بعد حوالى ست دقائق ونصف من الإقلاع ، وفقًا لوكالة رويترز.

 

ووصل الصاروخ إلى ذروة رحلته وحلق فى الجو، ثم أغلق محركاته للهبوط.

 

ويذكر أن النموذج الأولى لصاروخ ستارشيب صعد إلى ارتفاع حوالى 12.5 كيلومتر.

 

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ولاية تكساس الأمريكية رويترز انفجار صاروخ أمريكا

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