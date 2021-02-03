مدرب جالاتا سراي يشيد بمصطفى محمد في أول ظهور له مع الفريق

أبدى المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي فاتح تريم، بإعجابه المستوى الذي ظهر به مصطفى محمد مع الفريق التركي الذي انضم له حديثا، حيث سجل أول أهدافه في مباراته الأولى.





وفي أول ظهور لمصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير سجل مصطفى محمد مهاجم هدفاً من ركلة جزاء.





و خلال تصريحات صحفية عقب المباراة أمس قال فاتح تريم: "مصطفى محمد مهاجم موهوب وصغير في السن، ولديه الكثير ليتعلمه".





وتابع: "لكنه أظهر أنه سيكون مفيدا للغاية، وكنت أتمنى أن يسجل الفرصة التي كانت بالرأس".





يذكر أن انتقل مصطفى محمد إلى جالطة سراي قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.