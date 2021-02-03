مدرب جالاتا سراي يشيد بمصطفى محمد في أول ظهور له مع الفريق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
أبدى المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي فاتح تريم، بإعجابه المستوى الذي ظهر به مصطفى محمد مع الفريق التركي الذي انضم له حديثا، حيث سجل أول أهدافه في مباراته الأولى.

وفي أول ظهور لمصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام باشاك شهير سجل مصطفى محمد مهاجم  هدفاً من ركلة جزاء.

و خلال تصريحات صحفية عقب المباراة أمس قال فاتح تريم: "مصطفى محمد مهاجم موهوب وصغير في السن، ولديه الكثير ليتعلمه".

وتابع: "لكنه أظهر أنه سيكون مفيدا للغاية، وكنت أتمنى أن يسجل الفرصة التي كانت بالرأس".

يذكر أن انتقل مصطفى محمد إلى جالطة سراي قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

أخبار تهمك

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

البنك الأهلي يكشف موقفه من إقالة مدرب الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

"سجن وحريق وخسارة بالملايين".. ماذا حدث في عقار فيصل المُشتعل ٣ أيام؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصطفى الفقي: إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر

منذ ساعتين

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

نوير يتحدث عن مواجهة الأهلي المرتقبة في مونديال العالم للأندية

منذ حوالي 5 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 13 ساعة

تسريب جديد.. بنود مثيرة في عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف سر سقوط الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع