سليمان عيد مأذون في مسلسل "فارس بلا جواز"





وأكد أنه سعيد كثيراً بالعمل مع النجك مصطفى قمر، كما يتتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع.



يعد مسلسل مسلسل "فارس بلا جواز"، بطولة محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، راندا عبد السلام، سامي مغاوري، ندى موسى، فاطمة عادل، وهو من تأليف فداء الشندويلي.





يشارك الفنان سليمان عيد في مسلسل "فارس بلا جواز" الذي سيعرض في رمضان 2021، بطولة الفنان مصطفى قمر .وفي تصريحات صحفية قال عيد إنه يجسد دور ماذون خلال الأحداث، لافتًا إلى أن السيناريو الرائع هو ماجذبه للعمل.