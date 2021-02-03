ميدو يطالب الزمالك بعقد جلسة مع باتشيكو لمناقشة أخطائه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو، بضرورة قيام مسئولو الزمالك بعقد جلسة مع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل مناقشة وتصحيح أخطائه.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يجب أن يعقد أشرف قاسم جلسة خاصة مع باتشيكو للمناقشة في بعض الأمور، وخاصة الأخطاء الفنية".

 

وتابع، "باتشيكو أخطأ في إدارة مباراة اليوم، لكنه اعترف بأخطاؤه في المؤتمر الصحفي، ويجب أن توفر له الإدارة كل الدعم في التوقيت الحالي".

 

وشدد على ضرورة أن تقوم إدارة الزمالك وجماهير القلعة البيضاء، بتوفير كل الدعم لباتشيكو على الرغم من أخطائه.

 

جدير بالذكر أن الزمالك خسر بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، أمام غزل المحلة، مساء أمس الثلاثاء.

أخبار تهمك

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 5 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 7 ساعات

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. ميدو يتغنى بنجم غزل المحلة

منذ ساعة

فرمان ناري من الزمالك بعد السقوط أمام غزل المحلة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالتفاصيل.. "الفجر" تروي قضيه "مستر حسين" صاحب أكبر عملية نصب في المنيا

منذ ساعة و نصف

الأرصاد توضح حقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين مرة أخرى (فيديو)

منذ أقل من ساعة

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:37 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

11:14 م

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع