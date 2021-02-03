محمد الكيلاني: بدايتي في الغناء كانت مع فرقة سليم سحاب.. ولهذا السبب اتجهت للتمثيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان محمد كيلاني اليوم، عن بداية مشواره الفني، قائلًا : "أغني عندما كان لدّي ٦ سنوات في الأوبرا مع فرقة سليم سحاب، حتى كبرت وكبر حلمي في الغناء أكثر، ثم أتيت أغنية "يبقى أنت أكيد في مصر" وعرفني الناس أكثر" .

وأضاف الكيلاني  خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc، "استمريت في الغناء ، حتى حدث مشكلة بيني وبين الشركة المنتجة فتوقفت عن الغناء فترة، ثم دخلت مجال التمثيل بالصدفة ومثلت في مسلسل "مريم" مع النجمة هيفاء وهبي".

وتابع: "عندما شاهدت دوري في المسلسل قلت لن اكرر هذه التجربة مرة آخرى، حتى آتى دوري في فى مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخرانى، وهذا الدور شاركت من اجله في العديد من الورش التمثيليه؟ ومن بعد المسلسل شاركت في مسلسل "الجماعة 2".

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "الآنسة فرح 2" حيث يعرض الان الموسم الثانى على أحد المنصات الإلكترونية، وذلك بعد فترة من التحضيرات والترتيبات، إضافة إلى الاستقرار على الفنانين الجدد الذين ينضمون إلى أحداث الموسم الثانى.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

يذكر ان شارك محمد كيلانى في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى تم عرضه في شهر رمضان، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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