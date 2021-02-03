نادين نجيم تثير حيرة جمهورها بتعليق رومانسي





نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تعليق لها مؤخرًا، على حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستجرام).





وكتبت نادين: "وفي كل مرة أنظر الى عينيك أتأكد أنني ااتخذت قراراً لن أندم عليه حتى مماتي... صواب أو خطأ لا يهم! ما يهمني انني فعلتها قبل ان يخطف الوقت مني وقتي... وأنتم ما هو القرار الذي لم ولن تندموا عليه؟"



