نادين نجيم تثير حيرة جمهورها بتعليق رومانسي
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:59 ص
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تعليق لها مؤخرًا، على حسابها الخاص في تطبيق تبادل الصور (إنستجرام).
وكتبت نادين: "وفي كل مرة أنظر الى عينيك أتأكد أنني ااتخذت قراراً لن أندم عليه حتى مماتي... صواب أو خطأ لا يهم! ما يهمني انني فعلتها قبل ان يخطف الوقت مني وقتي... وأنتم ما هو القرار الذي لم ولن تندموا عليه؟"
وتساءل الكثيرون عمّن تقصد بكلامها وعما إذا كانت تخوض تجربة عاطفية جديدة.
وفي المقابل رأى آخرون أنه مجرد تعبير عام عن المشاعر، وحققت من خلال ذلك أكثر من 164 ألف إعجاب.
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