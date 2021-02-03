مصطفى الفقي عن سد النهضة: "عايزين يخنقوا مصر" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن روح العداء في إثيوبيا واضحة جدًا، وتصريحاتهم غير بناءة وغير إفريقية.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا لديها عقدة تاريخية من مصر، معلقًا: "كنا نشعر بها دائمًا في المفاوضات معهم".





وأشار إلى أن رابط الشعب المصري مع الشعب السوداني أقوى رابط مع دولة إفريقية، والمصلحة السودانية هي التي قربت المواقف مع مصر بخصوص مفاوضات سد النهضة.



