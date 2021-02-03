تفاصيل إنشاء مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بالتعاون بين فولكس فاجن

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
كشف كريم نجار، ممثل مجموعة فلوكس فاجن في مصر، تفاصيل إنشاء مدرسة لإصلاح وصيانة السيارات بالتعاون بين فولكس فاجن ووزارة التعليم.

وأضاف "نجار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التعاون بين المجموعة ووزارة التربية والتعليم تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن المناهج التي يتم تدريسها في مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لإصلاح وصيانة السيارات ألمانية.



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