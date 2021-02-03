"فاضي شوية" لحمزة نمرة تقترب من 40 مليون مشاهدة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
حققت أغنية "فاضي شوية" للفنان حمزة نمرة، نجاحاً كبيراً، حيث تخطت 36 مليون و540 ألف مشاهدة فور طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب". 


وتقول كلمات الأغنية: "آه يا سلام .. سيبنا الوقت يعدي أوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية .. دا اسمه كلام .. عيشنا العمر نربّي حمام .. بس نسينا نقوم غيّة .. ومايهمكش عادي .. اسمع مني الساعة دي .. مش وقت عتاب أو لوم".


فيها ايه لو نرجع تاني .. وبدل ما تكون وحداني .. تسندني معاك ونقوم .. فاضي شوية .. نشرب قهوة فى حتة بعيدة إعزمني على نكتة جديدة .. وخلّي حساب الضحك عليّا".

وتعد ااغنية "فاضي شوية" كلمات: خليل عز الدين، وألحان: حمزة نَمِرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاضي شوية حمزة نمرة اغنية

أخبار تهمك

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ 33 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أغنية "الوقعة الأخيرة" لحمزة نمرة تحقق المركز الثاني على موقع الفيديوهات"يوتيوب"

أغنية"فاضي شوية" لحمزة نمرة تريند رقم 1 على "يوتيوب"

"فاضي شوية" لحمزة نمرة تحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي

محمد هنيدي يسترجع ذكرياته مع علاء ولي الدين

غدًا.. حمزة نمرة يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الأردنية عبر "يويتوب"

"فاضي شوية" لـ حمزة نمرة تتخطى 24 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:14 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

12:51 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع