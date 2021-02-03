تفاصيل ديون برشلونة لميسي بسبب عقده

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أزمة ديون برشلونة الإسباني لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مازالت مستمرة.

وقامت صحيفة الموندو الإسبانية بنشر تفاصيل عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العقد ينص على حصول ميسي على 555.237.619 يورو بالمتغيرات لكن البرغوث الأرجنتيني حصل على 92% من قيمة العقد والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة مدين بعدم دفع جزء من رواتب اللاعبين على رأسهم ميسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يجب عليه أن يدفع مبلغ 72 مليون يورو لميسي قبل نهاية يناير الماضي لكنه لم يدفع سوى 8.5 ملايين يورو فقط مما يعني أن النادي الكتالوني مدين للبرغوث الأرجنتيني بـ63.5 مليون يورو من راتبه بالإضافة إلى حقوق الصور.