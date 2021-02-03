تفاصيل ديون برشلونة لميسي بسبب عقده

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أزمة ديون برشلونة الإسباني لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مازالت مستمرة.

وقامت صحيفة الموندو الإسبانية بنشر تفاصيل عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 مع برشلونة وينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العقد ينص على حصول ميسي على 555.237.619 يورو بالمتغيرات لكن البرغوث الأرجنتيني حصل على 92% من قيمة العقد والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة مدين بعدم دفع جزء من رواتب اللاعبين على رأسهم ميسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة كان يجب عليه أن يدفع مبلغ 72 مليون يورو لميسي قبل نهاية يناير الماضي لكنه لم يدفع سوى 8.5 ملايين يورو فقط مما يعني أن النادي الكتالوني مدين للبرغوث الأرجنتيني بـ63.5 مليون يورو من راتبه بالإضافة إلى حقوق الصور.

أخبار تهمك

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 12 ساعة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

اتهمه بالمنشطات.. وليد سليمان يقاضي محلل بقناة الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 12 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب تجهيز نجم الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من مصطفي محمد بعد تسجيل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:14 م

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 521 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 47 حالة وفاة

12:51 ص

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

12:58 ص

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

12:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع