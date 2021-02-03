مستشار الرئيس للصحة: نسعى لتوفير اشتراطات تصنيع لقاح فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:50 ص
ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الدول المنتجة للقاحات كورونا استحوذت على النصيب الأكبر من اللقاحات، ودخلت في جدل كبير مع مؤسسة "جافي" المعنية بالتوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن مصر تسعى للحوصل على لقاح من مصادر متعددة، للتطعيم أكبر عدد من المصريين باللقاح، مشيرًا إلى أن تصنيع مصر للقاح يكون من خلال عقد شركات مع الشركات المصنعة، خاصة أن صناعات اللقاحات دقيقة جدًا.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن مصر لديها خطة قوية لتصنيع اللقاحات، خاصة ان ازمة كورونا أظهرت ضرورة توفر هذه الصناعة في مصر، لافتَا إلى أن تغيير البرتوكول العلاجي لفيروس كورونا يصب في توفير أفضل علاج للمصابين وفقَا للخبرات وتبادل الآراء والخبير مع الجهات العلمية

وأضاف أن التغيرات التي حدثت في البرتوكول العلاجي ليست جوهرية، وشملت بعض المضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن التغير الهدف منه الوصول إلى أفضل علاج دائمًا.

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من مصر كورونا تصنيع اللقاح التوزيع العادل

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