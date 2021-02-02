نائب لحديث القاهرة: كارثة عقار الدائرى حدثت نتيجة 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية

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قال النائب البرلماني أحمد السجيني، إن البرلمان في اللحظة الحالية، يساءل الحكومة في موضوعات عاملة وشاملة، فالجلسات تبدأ 11 صباحا، وتنتهى 9 مساء، ولكن حادث العقار المحترق، سيتم مناقشته داخل اللجان المختصة، ولكن بكل المعايير العلمية، فهذه الحوادث، قياسا على العشوائية العمرانية الموجودة في المحليات، سنجدها متكررة، فليس هذا العقار الذى لا تنطبق عليه الاشتراطات.



وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن هذا الأمر حدث نتيجة تراكم 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية، وهذه الملفات لا يوجد محافظه وحده أو وزير يستطيع أن يحلها، فجميع المؤسسات مطالبة بالتكاتف لحل الأزمة، فالإعلان يشكل وعى كبير جدا، لأهن يعكس أمور كثيرة للمواطن، حول أهمية احترام القانون.



وتابع، وضع العقار المحترق صعب جدا، ووارد أن يتكرر في كثير من العقارات المحيطة بالدائرى، وما فعلته الدولة، أنها أنهت البناء المخالف، ثم بدأ قانون التصالح، وأصرينا عليه حتى يكون للعقارات هوية وشكل اعتبارى، وندعم من يحتاج تراخيص، ويقول الدفاع المدنى مواصفاته المطلوبة.