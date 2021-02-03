أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 3-2-2021

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، ونستعرض فيما يلى سعر العملة الأمريكية فى البنوك.




سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم:

 

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك مصر ايران: 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي:15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

 

- سعر الدولار في بنك الاهلي اليوناني:15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك عودة: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في بنك الأسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

 

-سعر الدولار بنك مصر والأهلي :15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

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