راموس يلمح لرحيله عن ريال مدريد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني ألمح لرحيله عن صفوف الملكي وذلك بتصرف مثير للجدل يدعم أنباء رحيله عن صفوف الميرينجي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل وتعثرت مفاوضات تجديده مع مسئولي الملكي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الإسباني وضع علامة الإعجاب من حسابه الرسمي على منشور لإحدى صفحات جماهير ريال مدريد على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام يقول أن الملكي مقتنع الآن بأن راموس سيرحل عن الملكي في الصيف المقبل.

وألمحت التقارير الصحفية أن ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة موسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10% لكن النجم الإسباني رفض هذا الأمر وتمسك بالحصول على راتبه كاملًا الذي يبلغ  12 مليون يورو.

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