ربيع: قناة السويس لن تتأثر بأي مشروع ومسارها سيظل الأقصر والأكثر أمنًا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس لن تتأثر بأي مشروعات أخرى خلال السنوات القادمة ومنها مشروع عسقلان- دبي الخط البري والسكة الحديد الذي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن مسار القناة سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.

وأضاف "من يقول أن هذا الخط سيكون سببًا في خروج قناة السويس بره التراك بعد إحياء خط عسقلان- دبي، وكمية البترول التي تمر حاليًا تمثل 7% من تجارة البترول التي تعبر قناة السويس وتمثل 107 مليون طن".

وتابع "بعض الشركات ستفضل العبور على قناة السويس باعتبارها الأقرب من غرب أوروبا عن خط عسقلان- دبي، والسعودية لم تقرر حتى الآن مدى إمكانية استخدام هذا الخط من عدمه، وهذا الخط بعيد عن كل من العراق والأردن".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن وجود هذا الخط سيكون بمثابة حافزًا من أجل تطوير العمل في القناة والقيام بطفرة في النقل البحري العالمي بأكمله.

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