شاهد.. برلماني: المواطنون يحتاجون لبناء مستشفيات ومدارس أكثر من المساجد

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه عقب على حديث وزير الأوقاف أمام مجلس النواب، بأن المواطنين يحتاجون إلى مستشفيات، خاصة أنه ليس لدينا مراكز الغسيل الكلوي، بعدما أكد أنه لدينا أكثر من 800 مسجد في جميع محافظات الجمهورية.





وأضاف "بدر"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أنه يجب على هيئة الأوقاف أن تكون جزء من التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة أن هناك قرى كاملة ليس بها مدارس.



