شاهد.. برلماني: المواطنون يحتاجون لبناء مستشفيات ومدارس أكثر من المساجد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:40 ص
محمود بدر
محمود بدر
أمنية فوزي
قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه عقب على حديث وزير الأوقاف أمام مجلس النواب، بأن المواطنين يحتاجون إلى مستشفيات، خاصة أنه ليس لدينا مراكز الغسيل الكلوي، بعدما أكد أنه لدينا أكثر من 800 مسجد في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "بدر"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الثلاثاء، أنه يجب على هيئة الأوقاف أن تكون جزء من التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية، خاصة أن هناك قرى كاملة ليس بها مدارس.

وأوضح عضو مجلس النواب: "نحتاج أن نكثف من الرسالة الشريعة بأن يلحوا شيوخ المساجد للتبرع لبناء المرافق العامة التي تخدم المواطنين".

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