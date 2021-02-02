تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم

تراجع كبير أصاب أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة العملة الأمريكية، كما تراجعت الفضة بأكثر من 10 بالمائة.





وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع الورقة الخضراء لأعلى مستوى في شهرين مع التفاؤل بشأن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة سريعاً.





كما ضغطت مكاسب الأسهم الأمريكية القوية خلال التعاملات على المعادن النفيسة مع تحسن شهية المخاطرة بعد هدوء مخاوف جنون التداولات التي سببها مستثمرو التجزئة.





ويأتي هبوط الذهب تزامناً مع خسائر قوية للفضة، بعد أن حققا مكاسب قوية بالأمس وخاصة الفضة بدعم إقبال مستثمري التجزئة عبر منتدى "ريديت".





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 1.6 بالمائة أو ما يوازي 30.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1833.40 دولار للأوقية.





كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 25.31 دولار، ليسجل مستوى 1835.47 دولار للأوقية.





فيما تراجع سعر العقود الآجلة للفضة بنحو 10.3 بالمائة إلى 26.40 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز مستوى 30 دولاراً بالأمس لأول مرة منذ 2013.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 91.19.