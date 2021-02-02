كلوب يصدم جماهير ليفربول

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، إن "المدافع فيرجيل فان دايك يحتاج إلى معجزة لخوض أي مباراة هذا الموسم مع حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم".

وأصيب المدافع الهولندي (29 عاماً) خلال مباراة ضد إيفرتون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وخضع لجراحة في الركبة بعد التحام عنيف مع الحارس جوردان بيكفورد.

وتكهنت وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع بأنه قد يعود للعب في أبريل (نيسان).

وأبلغ كلوب الصحافيين قبل مواجهة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري غداً الأربعاء "لم يخبرني أي طبيب بوجود فرصة أمام فيرجيل للعب مجددا هذا الموسم ولا أريد أن أقول إن عودته مستحيلة ولكنها لن تحدث على الأرجح".

وأضاف "اذا انضم للتشكيلة فهذا يعني أننا نأمل في معجزة واذا كان هناك مكان في قائمة دوري الأبطال سنختار فيرجيل".

وعزز ليفربول دفاعه في آخر يوم بفترة الانتقالات أمس الثلاثاء بضم قلبي الدفاع بن ديفيز وأوزان كاباك بعد تلقي المزيد من الأنباء السيئة باستبعاد المدافع جويل ماتيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

وتابع المدرب الألماني "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الأمر..إنها ضربة قوية. تفقد لاعباً في الملعب وآخر في غرفة الملابس ويبدو أنه يحتاج لجراحة وهذا أمر مؤلم حقاً.

"في الأسابيع الماضية درسنا الموقف وراقبنا كل مسابقات الدوري وشاهدت بن (ديفيز) وكان مثيرا للاهتمام ويتمتع بالتنافسية واعتاد خوض الكثير من المباريات.

وواصل "أوزان موهبة أظهرت الكثير وهو الآن في فريق مستقر وسنفعل الكثير من الأشياء لمساعدته ليتمكن من مساعدتنا".

وتوج ليفربول بلقب الموسم الماضي بعد مسيرة مريحة لكنه يحتل المركز الثالث بعد مرور نصف الموسم الجاري ولديه 40 نقطة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة، ونقطة خلف مانشستر يونايتد.

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