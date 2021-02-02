هشام إسماعيل: مسلسل" الكبير" تحول إلى عمل خالد في الدراما المصرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان هشام إسماعيل، إن مسلسل" الكبير" تحول إلى عمل من الأعمال الخالدة في الدراما المصرية، وهذا يرجع إلى أن المسلسل كان عمل كوميدي مكتوب بشكل جيد جدًا للغاية، معقبًا: "المسلسل سرد قصة جدية بشكل كوميدي للغاية"

وتابع "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مسلسل "الكبير" كان 5 اجزاء، ووصل إلى مرحلة التشبع،، معقبًا: "المسلسل بالنسبة لي جاب مستوى التشبع، ومكنش ينفع نعمل اجزاء جديدة"

وتابع انه خريج كلية تجارة، وعمل في بنك لمدة 8 سنوات، وكان يشعر بموهبة التمثيل داخله مثل الكثير من المصريين، وشارك في مسرح الجامعة، وبعد تخرجه تقدم في معهد سينما، ودخل الورشة يومين، ولكنه تردد في الاستمرار بسبب وجود فرصة للعمل في البنك.

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