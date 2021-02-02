البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء مضاربات مستثمري التجزئة.

وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 3.2 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

ويراقب المستثمرون المزيد من المؤشرات على أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا ليس بعيدًا، حيث تستمر عمليات التطعيم وتبدأ الإصابات والوفيات الجديدة في الانخفاض ببطء وسط عمليات الإغلاق.

وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية مع صعود قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" أكثر من 600 نقطة خلال التعاملات.

وفي بيانات اقتصادية، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 6.8 بالمائة خلال العام الماضي.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.3 بالمائة إلى مستوى 405.9 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 6516 نقطة.

وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوى 13835 نقطة، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 1.9 بالمائة إلى 5563 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اسهم السفر والترفيه

أخبار تهمك

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل بسبب عدم المشاركة

منذ ثلث ساعة

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من باتشيكو بعد سقوط الزمالك أمام المحلة

منذ ساعة الا ربع

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

منذ 42 دقيقة

باتشيكو يوضح أسباب الخسارة من المحلة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

موضوعات متعلقة

البورصات الأوروبية ترتفع بالختام مع تخفيف قيود الإغلاق

ارتفاع قوي في البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

البورصات الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية بالختام

البورصات الأوروبية تنهي أول تعاملات شهر ديسمبر على ارتفاع

البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بدعم من أمال التحفيز

البورصات الأوروبية ترتفع بشكل قوي في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

أول قرار من باتشيكو بعد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

باتشيكو يطلب التجديد لـ 3 لاعبين في الزمالك

08:03 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

12:59 م

عاجل.. مصطفي محمد يسجل أولى أهدافه مع جالطة سراي

07:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع