البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت البورصات الأوروبية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء مضاربات مستثمري التجزئة.





وارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 3.2 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.





ويراقب المستثمرون المزيد من المؤشرات على أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا ليس بعيدًا، حيث تستمر عمليات التطعيم وتبدأ الإصابات والوفيات الجديدة في الانخفاض ببطء وسط عمليات الإغلاق.





وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية مع صعود قوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث ربح "داو جونز" أكثر من 600 نقطة خلال التعاملات.





وفي بيانات اقتصادية، انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنحو 6.8 بالمائة خلال العام الماضي.





وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.3 بالمائة إلى مستوى 405.9 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 6516 نقطة.





وزاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوى 13835 نقطة، فيما صعد "كاك" الفرنسي بنحو 1.9 بالمائة إلى 5563 نقطة.