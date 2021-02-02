حسام حسن يُعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاصة





أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعداداً لمباراة مصر المقاصة المقرر لها فى الثانية ونصف ظهر غداً على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.





وضمت القائمة كلا من : محمد صبحى ، صبحى سليمان ، محمد عطوه ، السيد سالم ، داميون لوى ، صبرى رحيل ، مروان النجار ، مروان عطيه ، خالد الغندور ، هشام صلاح ، حسام عاشور ، محمد الصباحى ، عبد الغنى محمد ، أحمد حجى ، ايمانويل اوكوى ، أحمد راشد ، عمار حمدى ، كريم الديب ، كريم ممدوح ، روماريو ، رزاق سيسيه ، خالد قمر .





ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات بينما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 13 نقطة.



