نوال الزغبي تشوق جمهورها بكليبها الجديد "عقلي وقف'

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
لمياء علي


شوّقت النجمة الذهبية ​نوال الزغبي​ جمهورها لكليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "​عقلي وقف​"، عبر حسابها بموقع تويتر.

نوال نشرت الإعلان الدعائي للكليب على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، واكتفت نوال بالتعليق على الفيديو بالقول: "قريبا"، وعبّر المتابعون عن تشوقهم لعملها الغنائي الجديد.

وكانت نوال قد كشفت مفاجأة بفيديو مؤخرا غنت فيه مقطع من أغنية "عقلي وقف"، ونشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "انا عقلي وقف قدام الدنيا بحالها انا جاية هو وبعترف... عقلي وقف قريبا نوال الزغبي.

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