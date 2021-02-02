جامعة جدة تطلق اللقاء الثاني الافتراضي للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية

أطلقت جامعة جدة اليوم, ملتقى الابتعاث الثاني وتستمر فعالياته إلى يوم غد , حيث خصص يومه الأول للالتقاء بالجامعات البريطانية ، فيما خصص يومه الثاني للقاء الجامعات الأمريكية.

ويهدف الملتقى الموجه لجميع طلاب الدراسات العليا المعيدين والمحاضرين من منسوبي الجامعة - طلاب وطالبات - الراغبين في الابتعاث لاستكمال دراساتهم العليا بالخارج إلى توفير القبول لهم في مختلف التخصصات بالجامعات البريطانية والأمريكية، وتقديم العديد من الخدمات والمعلومات والاستشارات الإرشادية والأكاديمية للالتحاق بأفضل البرامج والتخصصات التعليمية.