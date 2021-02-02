جامعة جدة تطلق اللقاء الثاني الافتراضي للابتعاث بالجامعات البريطانية والأمريكية
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:20 م
الفجر السعودي
أطلقت جامعة جدة اليوم, ملتقى الابتعاث الثاني وتستمر فعالياته إلى يوم غد , حيث خصص يومه الأول للالتقاء بالجامعات البريطانية ، فيما خصص يومه الثاني للقاء الجامعات الأمريكية.
ويهدف الملتقى الموجه لجميع طلاب
الدراسات العليا المعيدين والمحاضرين من منسوبي الجامعة - طلاب وطالبات - الراغبين
في الابتعاث لاستكمال دراساتهم العليا بالخارج إلى توفير القبول لهم في مختلف
التخصصات بالجامعات البريطانية والأمريكية، وتقديم العديد من الخدمات والمعلومات
والاستشارات الإرشادية والأكاديمية للالتحاق بأفضل البرامج والتخصصات التعليمية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا