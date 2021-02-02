عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
ازدادات فرصة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وغاب حسين الشحات نجم الفريق، عن تدريبات فريقه الجماعية بسبب معاناته من إصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وزف الشحات بشرى سارة إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدما شارك في تدريبات فريقه أمس بالكامل على ملعب جامعة قطر.

ويعد الشحات واحد من أهم لاعبي الفريق التي يعتمد عليها موسيماني خلال المباريات الأخيرة، وأحد الاوراق الرابحة في صفوفه.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النادى الاهلي الشحات الدحيل الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

هل يُخرج كاباك ليفربول من أزمته الدفاعية؟

منذ ساعة الا ربع

غزل المحلة يُفجر كبرى المفاجآت ويهزم الزمالك في الدوري

منذ 14 دقيقة

بعد رحيل أوناجم.. تعرف على أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ربع ساعة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

فوز فاقوس وعرابي وميت خلف وأبو كبير وتعادل بلبيس بالقسم الثالث

منذ ساعة و 19 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مشاهد من مران الأهلي اليوم استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية

بشرى سارة للأهلي قبل مونديال الأندية

موسيماني يستقر على بديل "هاني" في مونديال الأندية

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

موسيماني يفاجئ مروان محسن قبل مباراة الدحيل

حسين الشحات يثير ذعر الأهلي في قطر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

07:00 م

عاجل.. موسيماني يجهز مفاجأة مدوية للدحيل

06:29 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع