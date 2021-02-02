عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل

ازدادات فرصة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.





وغاب حسين الشحات نجم الفريق، عن تدريبات فريقه الجماعية بسبب معاناته من إصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.





وزف الشحات بشرى سارة إلى الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، بعدما شارك في تدريبات فريقه أمس بالكامل على ملعب جامعة قطر.





ويعد الشحات واحد من أهم لاعبي الفريق التي يعتمد عليها موسيماني خلال المباريات الأخيرة، وأحد الاوراق الرابحة في صفوفه.





ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.



