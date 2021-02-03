بداية الأمطار وعدم الاستقرار.. ٧ نصائح للتعامل مع الطقس السئ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
حالة من الطقس غير المستقر تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، حسب ما أعلن مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية الذين أوصوا بأهمية أخذ المواطنين احتياطتهم الفترة القادمة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة وسقوط للأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الهيئة أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتابعت أنه مع يوم الخميس 4 فبراير 2021، تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة حوالى 6 درجات، وأن البلاد تشهد يوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي تقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها للتعامل مع حالة الطقس المضطرب:

في الصباح الباكر ولتجنب وقوع أية حوادث بسبب الشبورة المائية المتوقعة على عدد من الطرق يجب القيادة بهدوء على الطرق وترك مسافة أمان بين السيارة والأخرى.

- يجب الاطمئنان على مساحات السيارات قبل القيادة على الطرق، وذلك لاستخدامها ومسح مياة الأمطار المتوقع سقوطها خلال قيادة السيارة.

- يفضل ابتعاد مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية والرمد عن مثل هذه الأجواء بقدر المستطاع وعدم التعرض لتيارات الهواء الباردة.

- وبسبب الاضطرابات التي قد تشهدها البحار يجب تجنب أي أنشطة أو رحلات بحرية بجابب تجنب رحلات السفارى.

- تأجيل السفر غير الضرورى عبر طرق الساحل الشمالى والجنوبي والدلتا فى ظل توقع تساقط أمطار على تلك المناطق.

- يجب الاعتماد على الأطعمة والمشروبات التي تزيد المناعة وذلك لتفادي أية نزلات برد بسبب انخفاض حرارة الطقس.

- تناول الخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، وهناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر فى الدم والسيطرة على ضغط الدم.

- لابد من الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة تساعد على تقوية الجهاز المناعي وخاصة للأطفال حيث إن مناعة الأطفال ضعيفة خاصة في فصل الشتاء.

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