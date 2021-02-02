"النمنم" يكشف عن أطماع أردوغان في سوريا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:00 م
حلمي النمنم
حلمي النمنم
وكالات

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري الأسبق، إن تركيا لها الكثير من الأطماع داخل الدولة السورية، وهناك بعض المصانع التي فككت في سوريا ونقلت بالكامل إلى تركيا، بالإضافة إلى نقل محصول القمح.

 

وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN  أن أوروبا لم تنسى التاريخ العثماني، لأن المذابح التي ارتكبتها الدولة العثمانية في أوروبا كانت مرعبة جدا، لافتاً إلى أن المناخ الثقافي الألماني مختلف كثيرا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

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