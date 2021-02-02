الغاز الطبيعي يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر





سجل سعر الغاز الطبيعي أعلى مستوى منذ نوفمبر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.





ويواصل الغاز الطبيعي مكاسبه بعد قفزة تجاوزت 11 بالمائة في جلسة الأمس، وسط التفاؤل بشأن الطلب.





وأدت توقعات الطقس الأكثر في برودة في الولايات المتحدة إلى زيادة التوقعات بشأن ارتفاع الطلب على الغاز لأغراض التدفئة، خاصة وأن شمال شرق البلاد يشهد عاصفة ثلجية قوية.





وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس بنحو 4.5 بالمائة إلى 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.





وكان الغاز الطبيعي تجاوز مستوى 3 دولارات في وقت سابق من التعاملات، لأول مرة منذ 12 نوفمبر.