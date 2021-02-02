فوز الغابة واتحاد الشرطة وتعادل إسكو بالقسم الثالث

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة لمجموعة القاهره والقليوبية عن فوز فريق الغابة بعد فوز على فريق ايروسبوت بهدفين مقابل هدف سجلها عربى البقال ورمزى تيكو.
وحقق فريق فريق اتحاد الشرطة فوزا هاماعلى فريق سراى القبة بهدفين نظيفين.

وحسم التعادل السلبي لقاء فريق اسكو مع فريق الشمس، وأدار اللقاء أحمد ماجد، عاونه السيد حسن، وأحمد جمال.
تعادل فريق المرج مع فريق قليوب بدون أهداف.

وتختتم الجولة الأحد بلقاء البلاستيك وبنها ، وتم تأجيل 3 مباريات للاشتراك في كأس مصر، هم، مصر للتأمين مع الأميرية، والماظه مع طوخ، وبهتيم مع العبور.

ترتيب المجموعة السادسة

1- الغابة 22 نقطة
2- بنها 20 نقطة
3- اسكو 20 نقطة
4- البلاستيك 18 نقطة
5- اتحاد الشرطة 17 نقطة
6- العبور 16 نقطة
7- مصر للتأمين 16 نقطة
8- ألماظة 14 نقطة
9- المرج 14 نقطة
10- الشمس 13 نقطة
11- الأميرية 13 نقطة
12- طوخ 9 نقاط
13- بهتيم 8 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراي القبه 3 نقاط
16- قليوب 3 نقاط

أخبار تهمك

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 8 ساعات

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بيراميدز يطلب تقريرًا مفصلًا عن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

تأهل النجوم والنصر والألومنيوم لدور الـ 64 في كأس مصر

منذ 37 دقيقة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الإتصالات وأبو النمرس والمعادي وتعادل حلوان العام بالقسم الثالث

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ 19 دقيقة

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل - مصطفي محمد على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

04:57 م

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع