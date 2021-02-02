فوز الغابة واتحاد الشرطة وتعادل إسكو بالقسم الثالث

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أسفرت نتائج الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة لمجموعة القاهره والقليوبية عن فوز فريق الغابة بعد فوز على فريق ايروسبوت بهدفين مقابل هدف سجلها عربى البقال ورمزى تيكو.

وحقق فريق فريق اتحاد الشرطة فوزا هاماعلى فريق سراى القبة بهدفين نظيفين.



وحسم التعادل السلبي لقاء فريق اسكو مع فريق الشمس، وأدار اللقاء أحمد ماجد، عاونه السيد حسن، وأحمد جمال.

تعادل فريق المرج مع فريق قليوب بدون أهداف.



وتختتم الجولة الأحد بلقاء البلاستيك وبنها ، وتم تأجيل 3 مباريات للاشتراك في كأس مصر، هم، مصر للتأمين مع الأميرية، والماظه مع طوخ، وبهتيم مع العبور.



ترتيب المجموعة السادسة



1- الغابة 22 نقطة

2- بنها 20 نقطة

3- اسكو 20 نقطة

4- البلاستيك 18 نقطة

5- اتحاد الشرطة 17 نقطة

6- العبور 16 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة

8- ألماظة 14 نقطة

9- المرج 14 نقطة

10- الشمس 13 نقطة

11- الأميرية 13 نقطة

12- طوخ 9 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- سراي القبه 3 نقاط

16- قليوب 3 نقاط

