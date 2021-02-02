عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة





تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإصابة في مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره غزل المحلة والمقامة على سناد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وأصيب عبد الغني نتيجة اصطدام مع أحد لاعبي فريق غزل المحلة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء حيث غادر المباراة بتعليمات من الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض.





وفي الدقيقة 28 قرر جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إشراك محمود حمدي "الونش" بدلا من محمد عبد الغني بعد إصابته في المباراة خلال أحداث الشوط الأول.



