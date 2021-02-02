مى عمر تنشر صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة مى عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، الذى استطاع أن يتصدر التريند لأكثر من مرة بسبب مشاهده المثيرة.


يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

أخبار تهمك

فوز الإتصالات وأبو النمرس والمعادي وتعادل حلوان العام بالقسم الثالث

منذ 33 دقيقة

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعة و 21 دقيقة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ أقل من ساعة

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب بيراميدز يطلب تقريرًا مفصلًا عن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 8 ساعات

تأهل النجوم والنصر والألومنيوم لدور الـ 64 في كأس مصر

منذ 36 دقيقة

عاجل - مصطفي محمد على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

04:57 م

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع