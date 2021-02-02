مى عمر تنشر صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

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تحرص الفنانة مى عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت مى عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها من كواليس مسلسل "لؤلؤ"، الذى استطاع أن يتصدر التريند لأكثر من مرة بسبب مشاهده المثيرة.





يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.