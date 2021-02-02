بالشعر الكيرلى.. سهر الصايغ تفاجئ جمهورها بنيولوك جديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة سهر الصايغ على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سهر الصايغ عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة مختلفة حيث اعتمدت على الشعر الكيرلى ولم تضع المكياج وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل النهاية وهو من بطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.
بالشعر الكيرلى.. سهر الصايغ تفاجئ جمهورها بنيولوك جديد
بالشعر الكيرلى.. سهر الصايغ تفاجئ جمهورها بنيولوك جديد

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