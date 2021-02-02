البورصة الأمريكية ترتفع مع قلة المخاوف من مستثمري التجزئة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
ارتفعت البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 270 نقطة، مع هدوء المخاوف بشأن طفرة مستثمري التجزئة.

وتواصل "وول ستريت" الارتفاع القوي للجلسة الثانية، مع تراجع المخاوف بشأن جنون التداولات في الأسبوع الماضي والذي قاده مستثمري التجزئة عبر منتدى "ريديت" من خلال رفع أسعار بعض الأسهم مثل "جيم ستوب" والتسبب في خسائر مليارات الدولارات لصناديق التحوط التي كانت تراهن على هبوط هذه الأسهم.

وبعد خسائر 30 المائة في الجلسة الماضية، واصل سهم "جيم ستوب" الاتجاه الهابط ليفقد 40 بالمائة من قيمته في بداية التعاملات.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال "أمازون" و"ألفابت" بعد إغلاق جلسة اليوم.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة إلى 30488 نقطة، رابحاً 276 نقطة تقريباً.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 1 بالمائة إلى 3811 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 1.1 بالمائة إلى 13553 نقطة.

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