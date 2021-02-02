تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة





يحتل فريق الشباب حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.





وتلعب يوم الخميس المقبل 4 فبراير مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز بأول أربعة لقاءات في الجولة.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي:





1- الشباب: 32 نقطة.





2- الهلال: 30 نقطة.





3- الأهلي: 30 نقطة.





4- التعاون: 25 نقطة.





5- الاتحاد: 25 نقطة.





6- الاتفاق: 24 نقطة.





7- النصر: 21 نقطة.





8- القادسية: 21 نقطة.





9- الوحدة: 21 نقطة.





10- أبها: 21 نقطة.





11- الرائد: 19 نقطة.





12- الفتح: 18 نقطة.





13- الباطن: 17 نقطة.





14- الفيصلي: 17 نقطة.





15- ضمك: 12 نقطة.





16- العين: 10 نقاط.



