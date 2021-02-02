تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يحتل فريق الشباب حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز برصيد 32 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن.

وتلعب يوم الخميس المقبل 4 فبراير مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز بأول أربعة لقاءات في الجولة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي: 

1- الشباب: 32 نقطة.

2- الهلال: 30 نقطة.

3- الأهلي: 30 نقطة.

4- التعاون: 25 نقطة.

5- الاتحاد: 25 نقطة.

6- الاتفاق: 24 نقطة.

7- النصر: 21 نقطة.

8- القادسية: 21 نقطة.

9- الوحدة: 21 نقطة.

10- أبها: 21 نقطة.

11- الرائد: 19 نقطة.

12- الفتح: 18 نقطة.

13- الباطن: 17 نقطة.

14- الفيصلي: 17 نقطة.

15- ضمك: 12 نقطة.

16- العين: 10 نقاط.

أخبار تهمك

"بن شرقي" مهاجما.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعاقب نجمه بعد تسريب اجتماعات الغرف المغلقة

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - إصابة قوية تضرب نجم الزمالك أمام غزل المحلة

منذ ربع ساعة

عاجل - مصطفي محمد على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

منذ 35 دقيقة

تأهل النجوم والنصر والألومنيوم لدور الـ 64 في كأس مصر

منذ 34 دقيقة

مدرب بيراميدز يطلب تقريرًا مفصلًا عن إصابة نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن طارق حامد

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

منذ أقل من ساعة

انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الزمالك الجديدة يكشف مفاجأة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

فوز الإتصالات وأبو النمرس والمعادي وتعادل حلوان العام بالقسم الثالث

منذ نصف ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يفتح النار على باتشيكو

منذ يوم

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:59 م

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

عاجل.. الفيفا يصدم الأهلي قبل موندديال الأندية

04:28 م

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

01:07 م

كلوب يُثني على مينامينو رغم رحيله عن ليفربول

04:57 م

آخر تطورات تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

04:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع