فوز الإتصالات وأبو النمرس والمعادي وتعادل حلوان العام بالقسم الثالث

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اقيمت اليوم، الثلاثاء، مباريات الأسبوع الثاني عشر، بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث فاز الإتصالات بقيادة هاني العقبي على العياط برباعية نظيفة، فى المباراة التى اقيمت على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي,\

سجل أهداف الإتصالات كلاً من: محمد بهاء (هدفين) ومحمد الفيل ومحمد ياسر (زحلق).



كما فاز أبو النمرس بقيادة عماد قاسم على كاسكادا، بهدفين دون مقابل، سجل أهداف أبو النمرس كلاً من: رضا إبراهيم وكمال شعراوي



وخسر جينيس على ملعبه امام البدرشين بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمد الجاويش.



وفاز المعادي بقيادة علي صقر على فريق الصف، بهدفين دون مقابل، سجل هدفين المعادي كلاً من: محمد إبراهيم (شيكا) ومروان سكر.



وفقد الصيد نقطتين هامتين، اثر تعادله امام حلوان العام بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 32 نقطة

2- القومي 22 نقطة

3- كاسكادا 20 نقطة

4- المعادي 20 نقطة

5- أبو النمرس 20 نقطة

6- العياط 19 نقطة

7- البدرشين 17 نقطة

8- جولدي 12 نقطة

9- بشتيل 12 نقطة

10- جينيس 11 نقطة

11- الصيد 10 نقاط

12- حلوان العام 10 نقاط

13- مستقبل وطن 9 نقاط

14- الصف 8 نقاط

15- أكتوبر 8 نقاط

16- أوسيم 4 نقاط