عاجل - مصطفي محمد على مقاعد البدلاء في مباراة جالطة سراي وباشاك شهير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول ونادي الزمالك المعار إلى فريق جالطة سراي على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة اسطنبول باشاك شهير والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وأعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي تشكيل فريقه لمواجهة باشاك شهير، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التركي الممتاز.

ويجلس مصطفى محمد ضمن بدلاء جالطة سراي رغم أنه لم يشارك سوى في تدريب وحيد مع الفريق منذ قدومه إلى تركيا.

 

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مصطفي محمد جالطة سراي باشاك شهير

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