الاقصر يفوز علي التحرير ويهدي صدارة الاولي للمدينة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
انتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز نادي الاقصر علي نظيره فريق نادي التحرير باسوان بثلاثية نظيفة، لتشتعل المنافسة مرة أخرى علي صدارة المجموعة.

وعلي ملعب نادي قوص، يخسر صاحب الارض امام نادي المدينة المنورة، بثنائية نظيفة، في مباراة مثيرة بين الفريقين.


فيما حقق فريق شبان مسلمين اسنا المفاجأة وحقق الفوز علي فريق نادي النصر للتعدين بهدفين دون رد، للضعف امال التعدين في العودة للصدارة.

وفصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة نادي الهلال امام فريق مركز شباب ادفو، التي جمعت بينهما بملعب الاول.


وتستانف غدا مواجهات الجولة التاسعة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، عندما يلتقي فريق جمهورية دراو، امام فريق وادي النيل، وكواجهة فريق مركز شباب الزهراء امام فريق ابوالريش بالمدينة الرياضية بالكود.

1_المدينة المنورة21 نقطة
2_التحرير 19 نقطة
3_الاقصر 19 نقطة
4_التعدين 17 نقطة
5_شباب ادفو11 نقطة
6_قوص 11 نقطة
7_شبان اسنا 11 نقطة
8_وادي النيل 10 نقاط
9_جمهوريةدراو8 نقاط
10_ابو الريش 7 نقطة
11_الزهراء 6نقطة
12_الهلال نقطتين

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