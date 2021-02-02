رئيس البرلمان العربي يدين إفتتاح سفارة لـ"كوسوفو" بمدينة القدس المحتلة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قرار إفتتاح سفارة لكوسوفو بمدينة القدس المحتلة، حيث أعرب عن رفضه قائلا:" ندين ونرفض قرار كوسوفو افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، ونؤكد على أن هذا القرار باطل وعديم الأثر القانوني.

وأشار "العسومي"، في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلي ان هذا يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

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